أخبار عاجلة

"الهرفي": قيادة المملكة حاربت التشوّه بالبصري بالإبداع في النهضة العمرانية -
تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية -
بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب -
"التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل -
مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان تحفة فنية شاهدة على عصر المماليك بالأزبكية.. اعرف قصته -
«بيطريين المنوفية» تكرم المتفوقين من أبناء الأطباء في الشهادات العامة -
«حقك تعرف موازنة بلدك».. «المالية» تطلق إصدار «موازنة المواطن» الثامن من الفيوم -
أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60% -
ما عقوبة حمل بطاقتي رقم قومي ؟.. تفاصيل -
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة جزئية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بأغلبية أعضائه.. البرلمان الجزائري يمنح الثقة لحكومة قوجيل

Print
بأغلبية أعضائه.. البرلمان الجزائري يمنح الثقة لحكومة قوجيل بأغلبية أعضائه.. البرلمان الجزائري يمنح الثقة لحكومة قوجيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، مساء الأربعاء، لائحة تأييد لمخطط عمل خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل ، ورئيس الحكومة أيمن بن عبدالرحمن.

وصادق أعضاء المجلس على مخطط عمل الحكومة بأغلبية الأصوات (85 صوت بـ«نعم» مقابل 0 صوت بـ«لا»، حسب اليوم.

وقال بن عبدالرحمن في ختام الجلسة إن «هذا البرنامج سوف يعطي للجزائر انطلاقتها الحقيقية بتظافر جهود كل الخيرين وكل المواطنين الصادقين الذين سوف يكونون معنا كيد واحدة في مسعى بناء الجزائر الجديدة».

وأضاف: «سوف نعمل ابتداء من اليوم وقد بدأنا في الحقيقة ولكن سنزداد مثابرة وجهدا في تطبيق هذا البرنامج من أجل إخراج الجزائر من الوضع الاقتصادي الحالي والانطلاق بها في الإنعاش الاقتصادي المنشود الذي سيحقق لها الاكتفاء الذاتي، والأمن الصحي، الغذائي، والاستقلال الاقتصادي».

واختتم: «كما حقق أسلافنا الاستقلال السياسي، سوف تعمل هذه الحكومة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي المنشود وسنعمل جميعا كرجل واحد على تحقيق التزامات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المنسق الأممي: موت سكان تيجراي بإثيوبيا جوعا بسبب حصار الحكومة «وصمة عار في ضميرنا»

المنسق الأممي: موت سكان تيجراي بإثيوبيا جوعا بسبب حصار الحكومة «وصمة عار في ضميرنا»

بعد حذف «يوتيوب» لقناتين روسيتين.. روسيا تهدد بحظر التطبيق كليًا

بعد حذف «يوتيوب» لقناتين روسيتين.. روسيا تهدد بحظر التطبيق كليًا

تأكيدا لانفراد «المصري اليوم»... الحكومة تقرر عدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

تأكيدا لانفراد «المصري اليوم»... الحكومة تقرر عدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات في حفل نظمته "الهيئة"

إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات في حفل نظمته "الهيئة"