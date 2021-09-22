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وزيرة التضامن: تدريب 6 آلاف متعافي من الإدمان على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل

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وزيرة التضامن: تدريب 6 آلاف متعافي من الإدمان على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل وزيرة التضامن: تدريب 6 آلاف متعافي من الإدمان على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل

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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حرص آلصندوق بأن تتضمن كافة المراكز العلاجية التابعة له والشريكة مع الخط الساخن (16023)، مكونات للتأهيل البدنى والرياضى لمرضى الإدمان وأخصائى بدنى وبرنامج رياضى متكامل للنزلاء يتم تنفيذه على أعلى مستوى بهدف ترسيخ ممارسة الرياضة وإرساء قيمها بين النزلاء ولقد سعدت بأن البرنامج الرياضى بمركز العزيمة بالمنيا أفرز لنا عودة البطل المتعافى «حسام حسين» لممارسة الكيك بوكس، وحصوله على بطولة الجمهورية من الدرجة الثانية، وهو أمر أثلج صدورنا جميعًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد على هامش فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذي نظمه صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بالمركز الأولمبي بالمعادى، بحضور الدكنور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة، كما حضر كل من الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وومثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين وعلق على البطولة كابتن احمد شوبير.

واوضحت الوزيرة ،تنطلق منهجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى مع المتعافين في إطار توجهها للتنمية الاجتماعية الشاملة لأحد أهم الفئات المستهدفة من نطاق عمل الوزارة، حيث نحرص على التأهيل النفسى والاجتماعى الكامل لمرضى الإدمان والإرشاد الأسرى لذويهم، والتمكين الاقتصادى للمتعافين بتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب ما يقرب من (6000) متعافى في إطار برنامج تدريب مهنى متكامل، ووفرنا دعم للمشروعات الصغيرة للمتعافين بقيمة (5 مليون و200 الف جنيه) حتى الان بدعم من بنك ناصر الاجتماعى.ونشهد في النصف الثانى من شهر أكتوبر القادم إفتتاح أول مركز يتم تجهيزه وتأثيثه بسواعد المتعافين وهو مركز العزيمة بقنا ليصل عدد مراكزنا العلاجية إلى 28 مركز في 18 محافظة مقارنة بـ12 مركز في 7 محافظات عام 2014.

المصرى اليوم

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