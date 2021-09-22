6 توصيات لمؤتمر «فرص السلام بالمنطقة» (تعرف عليها)

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عقد مجلس أمناء مركز شاف للدراسات المستقبلية والأزمات وتحليل الصراعات والأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا برئاسة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق اجتماعه التأسيسي الأول تزامناً مع اليوم العالمي للسلام بعنوان «فرص السلام في المنطقة» .

وقال الدكتور زين السادات أمين عام مركز شاف للدراسات نأمل أن يضطلع مركزنا بنصيب وافر في هذا الاتجاه ويتطلع المركز إلى ان يكون أول مركز متخصص في تشخيص الأزمات ووضع بعض الحلول على مستوى المنطقة العربية والإفريقية ويأمل ان يعتمد مقاربات جديدة من أبرزها الانطلاق ميدانياً من فهم وتفكيك ومقاربة الأزمات الكبرى وسيوفر المركز عبر قنواته المختلفة دراساتاً وبحوثاً جديدة كلياً حول مستجدات الأزمات في العالم العربي والإفريقي تتسم بالدقة والفهم والحياد من خلال التواصل المباشر مع أطراف الأزمة والإبتعاد عن منطلقات ومرجعيات بعيدة عن ميدانها.

وقالت الدكتورة رانية صدقي أمين المرأة بمجلس أمناء مركز شاف للدراسات والتي قامت بإدارة جلسات المؤتمر أننا نطمح ان تسد جهودنا الفراغ الكبير الذي تعاني منه الساحة البحثية من شُح المعلومات المؤكده والمصادر المفيدة .

وأكدت أننا نأمل ان يمكّن مركزنا نخب الباحثين والسياسيين والدبلوماسيين وصناع القرار من بناء رؤية واضحة ومتكاملة عن كل الأزمات ليتسنى لهم تبني مواقف تستند على وعي دقيق وعلم شامل لخفايا الأزمات وتفكيك غموضها والابتعاد عن الدعايات المجانبة للحقائق الواقعية.

أعلن توصيات المؤتمر السفير محمد سالم الصوفى المدير العام للمعهد الثقافى العربى الإفريقى التابع لجامعة الدول العربية بمركز شاف للدراسات عن توصيات المؤتمر التي اتفق عليها مجلس الأمناء وجاءت كالتالي :

1) عقد مؤتمر سنوي حول واحدة من أهم الأزمات التي تهدد السلام والأمن على المستوى العربي والإفريقي.

2) عقد ندوات متخصصة حضورياً أو عبر الوسائل التكنولوجية لبحث قضاياتهم العالم العربي والإفريقي.

3) تنظيم زيارات ميدانية للخبراء والباحثين لإنجاز أعمال علمية عن بؤر الصراع والأزمات.

4) تنظيم جلسات عصف فكري لمجموعات من النخب العربية والإفريقية في كبريات العواصم لتبادل الاّراء حول أهم القضايا المطروحة.

5) إصدار كتب ونشرات حول أبرز القضايا السياسية والفكرية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية لتستفيد المنظمات الإقليمية والدولية من أعمال مركز «شاف».

6) نشر مقابلات مع مختصين في المجالات التي تهم النخب السياسية والإقتصادية مع نشر ترجمات للإصدارات المهمة حول القضايا العربية والإفريقية.