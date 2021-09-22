أخبار عاجلة

"الهرفي": قيادة المملكة حاربت التشوّه بالبصري بالإبداع في النهضة العمرانية -
تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية -
بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب -
"التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل -
مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان تحفة فنية شاهدة على عصر المماليك بالأزبكية.. اعرف قصته -
«بيطريين المنوفية» تكرم المتفوقين من أبناء الأطباء في الشهادات العامة -
«حقك تعرف موازنة بلدك».. «المالية» تطلق إصدار «موازنة المواطن» الثامن من الفيوم -
أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60% -
ما عقوبة حمل بطاقتي رقم قومي ؟.. تفاصيل -
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة جزئية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الصحة: استقبال 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة (صور)

Print
الصحة: استقبال 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة (صور) الصحة: استقبال 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و500 ألف جرعة من لقاح المستجد، من انتاج شركة «أسترازينيكا»، اليوم الأربعاء، بـ مطار القاهرة الدولي، مقدمة من الألمانية، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة «فرانك هارتمان»، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأشارت الوزيرة، في بيان، الأربعاء، إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن لقاح «استرازينكا» أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدس للجائحة، مناشدًا المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

ومن جانبه أشاد السفير الألماني بالقاهرة «فرانك هارتمان»، بالتعاون والتضامن الدائم بين الحكومتين المصرية والألمانية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن ضرورة تكاتف وتضامن كافة الأطراف الدولية لتوفير فرصة الحصول العادل على لقاحات فيروس كورونا.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إلى أن تسلمت أول أمس 850 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من انتاج شركة «أسترازينيكا»، مقدمة من الحكومة الألمانية، ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ليصل إجمالي ما تسلمته الدولة من الحكومة الألمانية 2 مليون و350 ألف جرعة.

وأكد حساني، أهمية التضامن بين الدولة المصرية والحكومة الألمانية في سبيل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد وتدعيم منظومة تلقي اللقاحات، مشيراً إلى أن تضامن الشعوب هو السبيل الوحيد للحفاظ على مكتسبات الدول في التصدي للجائحة.

استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي
الصحة: استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي
الصحة: استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا بمطار القاهرة الدولي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60%

أمازون مصر تكشف عن النسخة الأولى من عروض «أسبوع السعادة» بخصومات حتى 60%

أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

مجلس الوزراء يستعرض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

مجلس الوزراء يستعرض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة