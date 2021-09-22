ذبيح الله مجاهد : هجمات داعش تحت سيطرة طالبان

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قال المتحدث باسم حركة طالبان، وكيل وزارة الإعلام والثقافة في حكومة طالبان الانتقالية، ذبيح الله مجاهد، يوم الأربعاء، إن هجمات تنظيم «داعش» تحت السيطرة، لافتًا إلى «جدية حركة طالبان في القضاء على التنظيمات الإرهابية».

جاء هذا في حوار صحفي أجراه ذبيح الله مجاهد اليوم الأربعاء، مع موقع «سكاي نيوز عربية»، أكد خلاله أن حركة طالبان «سوف تضع حدًّا لهجمات تنظيم داعش، وأن هذه الهجمات تحت سيطرة الحركة».

وأضاف المتحدث أن الحركة طالبت الأمم المتحدة بإيجاد أرضية مشتركة للتعاون والتبادل الدبلوماسي والاعتراف بشرعية الحكومة، لافتًا إلى أن دولة الإمارات كانت في طلائع الدول التي أرسلت المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى أفغانستان.

وأردف مجاهد أن الفريق الفني الإماراتي يلعب دورا كبيرا في إعادة تأهيل مطار كابل، تمهيدا لفتحه بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية.

وحول علاقة طالبان بالمجتمع الدولي، وقال «نسعى لتعزيز علاقتنا مع المجتمع الدولي وإيجاد سبل للعمل معًا وفق تفاهمات مشتركة، نريد بناء علاقات طيبة وبناءة مع جميع الدول على أساس العمل والمصالح المشتركة».

وانتقد المتحدث باسم حركة طالبان الشروط التي وضعها المجتمع الدولي للاعتراف بحكومة طالبان، واصفًا إياها بـ«غير المناسبة لنا وغير مقبولة وتخالف القوانين الدولية».