غدًا مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة والسفير الألماني بعد استقبال شحنة «أسترازينكا»

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تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفير الألماني لدى مصر، مؤتمرا صحفي غدا الخميس، وذلك لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

يذكر أن مصر استقبلت مساء، اليوم الأربعاء، مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة «أسترازينيكا»،، بـ مطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة «فرانك هارتمان»، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.