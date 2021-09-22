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هاني كمال: قرار الرئيس التأمين على الفنانين يعكس مدى اهتمامه بأبناء الشعب

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هاني كمال: قرار الرئيس التأمين على الفنانين يعكس مدى اهتمامه بأبناء الشعب هاني كمال: قرار الرئيس التأمين على الفنانين يعكس مدى اهتمامه بأبناء الشعب

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علق الفنان هاني كمال، على قرار الرئيس عبدالفتاح إعداد مظلة تأمينية للفنانين ضد المخاطر، قائلًا: «بالنيابة عن جموع الفنانين أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على هذا القرار الواعي الذي يتعامل مع كافة الملفات في خطوط متوازية».

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن هذا القرار يعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي بأبناء الشعب المصري، ويدل على أن الرئيس لا يهتم فقط بالسياسة الداخلية والبنية التحتية، ولكنه يعمل على بناء الإنسان المصري في ظل العمل على بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع : الرئيس السيسي يعلم أن عمل الفنان موسمي، وأنه قد يمرض ولا يجد نفقات العلاج، معقبًا: «قرار الرئيس التأمين على الفنانين ضد المخاطر أمر جيد للغاية، ودليل على اهتمام الرئيس بكافة فئات الشعب».

المصرى اليوم

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