الإمارة.. قصيدة وطنية جديدة لـ"خالد الفيصل"

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة وطنية جديدة.
قال فيها:
الإمــــاره
شرّفنـــي الله بالعمل في الإمـــاره
إمــارةٍ تخــدم جميــــع المسلْمـــين
العز فيهـــا والشــرف والحــضــاره
والمرجله في خدمة الــدار والـدين
ماهيــــــب تقلـــيدٍ ولا مُــسْتــــعاره
ما مثْلـــها إلّا بيـن نخلـه وسيفــين
أسّـــسْ لهــا عبـدالعزيز الصـــداره
وبرايــةٍ ما ترتـــخـي للســـلاطـــين
لا واهنــــيْ مـــن دارانــا مثــل داره
ما مثلـــها قريـــب والّا بعيـــديـــن
البعـــض لَى ســافـر يــدوّر سفـاره
وانا إذا سافــرت ساهـرني البـــين
يامغـــنّي أبْيـــاتي تــراهــا عبـــاره
عمّا يدور بخاطري أمـس والحين