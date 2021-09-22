هشام يكن عن فوز طلائع الجيش بالسوبر: إنجاز كبير جدًا

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علق الكابتن هشام يكن، لاعب نادي الزماك السابق، على فوز نادي طلائع الجيش بكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي، قائلاً: «هذا إنجاز كبير جدًا لنادي طلائع الجيش، خاصة وأن الانتصار جاء على حساب النادي الأهلي الذي يمتلك الكثير من المهارات الفنية».

وتابع «يكن»، خلال تلفزيونية على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن ضربات الجزاء كانت حاسمة في فوز نادي طلائع الجيش بكأس السوبر، معقبًا: «ضربات الجزاء في حاجة إلى أعصاب جامدة جدًا، والنادي الأهلي لم يكن موفق بسبب عدم التركيز».

وأضاف أن «أفشة» قام بتوجيه ضربة جزاء بشكل غير جيد على الطلاق، وكان من المفترض أن تكون الضربة بشكل أقوى، خاصة وأن «أفشى» لاعب يمتلك مهارات عالية.