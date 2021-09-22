تريند اليوم.. طريقة إضافة الخط الأحمر في كومنت على فيس بوك

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يتساءل عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن كيفية إضافة خط تحت تعليقاتهم على منصة التواصل الاجتماعي الأوسع استخدامًا في العالم.

الأمر لا يعد جديدًا فدائمًا ما تفاجئنا منصات التواصل الاجتماعي بصيحات جديدة، تتحول لتريند يتم تداوله بين الناس، وجاءت تلك المرة مع الخط الأحمر الذي يكتب تحت تعليقات المتابعين على فيسبوك، ويتنوع ذلك الخط من اللون الأحمر إلى لون قوس قزح إلى سيجارة مشتعلة.

ويظن عدد من المستخدمين أن إضافة خط تحت التعليق الخاص بفيس بوك عبارة عن تحديث جديد من الشركة لكن المفاجأة هي أن الأمر مجرد خدعة.

وبالفحص، وجد أن تريند الخط الأحمر لا يرتبط بتحديث في تطبيق فيسبوك، بل إنها مجرد صورة ترفق بالتعليق، خاصة أن تطبيق فيسبوك تظهر فيه الصورة تحت التعليق المكتوب، ليظهر وكأن هناك خطًا أحمر تحت الكلام، للتأكيد على أهميته.

وإليك أصل الصور المستخدمة التي يمكنك تحميلها ثم إرفاقها بتعليقاتك، لتظهر على شكل خط تحت الكلام.