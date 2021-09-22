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قيس سعيد يأمر بإيقاف الامتيازات المسندة لرئيس البرلمان التونسي ونوابه

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قيس سعيد يأمر بإيقاف الامتيازات المسندة لرئيس البرلمان التونسي ونوابه قيس سعيد يأمر بإيقاف الامتيازات المسندة لرئيس البرلمان التونسي ونوابه

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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، أمرًا رئاسيًا بإيقاف كافة المنح والامتيازات المسندة، لرئيس البرلمان التونسي المعلق العمل به، ونوابه.

جاء ذلك في بيان رئاسي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم.

وشمل الأمر الرئاسي التونسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، كما شمل التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

كذلك شمل المرسوم الرئاسي أمرًا بـ«مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» كما نص على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي آخر.

المصرى اليوم

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