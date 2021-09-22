البابا تواضروس الثاني يهنئ بعيد الصليب المجيد

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هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الصليب المجيد، يوم الاثنين القادم، وهو أول الأعياد التي نحتفل بها في السنة القبطية الجديدة يوم ١٧ توت.

وقال البابا في ‏بداية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية، دون حضور شعبي:‏ «نحتفل بالصليب على مدار السنة ثلاث مرات، مرة في ١٧ و١٨ و١٩ توت، ونحتفل به يوم الجمعة العظيمة، ومرة أخرى يوم ١٠ برمهات في شهر مارس، كل سنة وأنتم طيبين».

وواصل البابا تأملاته في مزمور ٣٧ تحت عنوان دروس في الحكمة مضيفا «موضوعنا اليوم عن ارعَ الأمانة، فرعاية الأمانة من الكلمات الجميلة والتي لها أبعاد كثيرة، ففي العهد القديم نجد راعوث اِلتصقت بحماتها نُعمة وعاشت معها، وعملت في حقل بوعز، وفي النهاية راعوث ونُعمة راعوا الأمانة في حياتهم».

وحدد البابا 7 مجالات للأمانة التي يجب مراعاتها وهي: أمانتك نحو الله، ومع النفس، وفي الأسرة، ومجال الدراسة والعمل، وفي الخدمة، والمال، والوقت.

واعتبر البابا شهداء ليبيا بالرغم من اختلاف جنسياتهم إلا أنهم كانوا أمناء على إيمانهم في أرض غريبة، لذلك جعل الله صورة استشهادهم كرازة لاسم المسيح والكنيسة القبطية على مستوى العالم بدون استثناء، وهذه الثمار الكثيرة نتيجة أمانتهم.

وأشار البابا إلى أن الوقت هو العطية الوحيدة التي يعطيها الله بالتساوي للجميع، لذلك لا بد من استخدام الوقت بطريقة حسنة، فالأمين في وقته يكون إنسانًا ناجحًا، فلا تدع الحرية التي يعطيها لنا الله تضيع بلا قيمة ومعنى وثمر..

واختتم البابا الخلاصة، لكي ترعى الأمانة اهتم بمخافة الله في حياتك، واهتم بمحبتك التي تقدمها لكل مَنْ حولك وكُن إنسانًا ملتزمًا ودقيقًا، وهنا الجهل والحكمة مرتبطين باستخدام الوقت، فأنت تملك اليوم وغدًا عند الله.