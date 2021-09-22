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4 مرشحين يتنافسون على الرئاسة..تعرف على المرشحين لانتخابات الإسماعيلي

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4 مرشحين يتنافسون على الرئاسة..تعرف على المرشحين لانتخابات الإسماعيلي 4 مرشحين يتنافسون على الرئاسة..تعرف على المرشحين لانتخابات الإسماعيلي

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أغلق مساء اليوم الأربعاء، باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، التي ستقام 31 أكتوبر المقبل.

وانسحبت عائلة عثمان من الانتخابات، حيث أعلنت في بيان رسمي، عدم ترشح أي فرد منها في الانتخابات، خاصة إبراهيم عثمان، الرئيس الحالي للنادي، مؤكدة أنها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، متمنية التوفيق للإسماعيلي في المرحلة القادمة.

وترشح على مقاعد الرئيس في انتخابات الإسماعيلي المقبلة 4 مرشحين هم الدكتور هشام عنانى، المهندس يحيى الكومى، المهندس نصر أبو الحسن، علي غيط.

وعلى منصب نائب الرئيس ترشح كل من سليمان أبو عريضة، خالد زين، محسن عبد المسيح، عماد عبد الواحد، وعلى منصب أمين الصندوق، ترشح مصطفى شلة، حاتم حجازي.

وفي منصب العضوية ترشح كل من عمرو زكى، عاطف زايد، مدحت الحوفى، هشام درويش، أحمد عيد، محمد طلحة، محمد أسامة، خالد الطيب، محمد سند، مدحت سعيد، طاهر سليم، وليد شعيب، صالح الشامي، كمال حمودة، أحمد محمد عبد السميع. وفي العضوية تحت السن، حسام عبد البديع، نانسي القاضي، محمد مجدي.

المصرى اليوم

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