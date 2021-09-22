أخبار عاجلة

السجن 10 سنوات لموظف هدد طفلة وابتزها بصور خادشة عبر «واتس آب» بالشرقية -
«لا يمكن تطبيقه على جينفير لوبيز».. أول تعليق من مصطفى قمر على قرار هاني شاكر -
تغطية خاصة لمعرض أكسبو 2020 على CNN بالعربية -
الأسبوع المقبل .. التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية -
تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية -
بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب -
"التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل -
وزير التعليم يرعى "منتدى التنمية المستدامة في التربية الخاصة" -
"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
المعهد الملكي للفنون التقليدية.. جسر يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أضرار إعصار "آيدا" تكلف شركات التأمين الأمريكية ما بين 31 و44 مليار دولار

Print
أضرار إعصار "آيدا" تكلف شركات التأمين الأمريكية ما بين 31 و44 مليار دولار أضرار إعصار "آيدا" تكلف شركات التأمين الأمريكية ما بين 31 و44 مليار دولار
ضرب 19 ولاية تمتد من خليج المكسيك إلى الشمال الشرقي الأمريكي

أضرار إعصار

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، بأن إعصار "آيدا" الذي ضرب الولايات المتحدة أخيرًا سيكون من بين الأعاصير الخمسة الأكثر أضرارًا، حسب تقديرات شركات التأمين.

وتفصيلاً، أشارت شركة Risk Management Solutions إلى أن الأضرار من جراء إعصار "آيدا" تقدر ما بين 31 و44 مليار دولار، وفق اليوم.

ويزيد هذا المبلغ على الأضرار التي تسبب بها إعصار "أندرو" عام 1992، وهو في المرتبة السادسة بين الأعاصير الأكثر أضرارًا، حيث بلغت أضراره 29.7 مليار دولار حسب التقديرات المبنية على قيمة الدولار في 2020.

وبالتالي سينضم إعصار "آيدا" إلى الأعاصير الكبرى الأربعة، هي "كاترينا" (عام 2005 مع أضرار تقدر بـ 86.57 مليار دولار) و"ساندي" (عام 2012، نحو 34 مليار دولار)، و"هارفي" و"إيرما" (الاثنان في عام 2017، ومع خسائر تقدر بما بين 31 و32 مليار دولار).

ويشير المحللون إلى أن ذلك سيكون عبئًا كبيرًا على شركات تأمين المنازل والسيارات.

وطال إعصار "آيدا" الذي ضرب ولاية لويزيانا يوم 29 أغسطس الماضي، ما مجموعه 19 ولاية أمريكية تمتد من خليج المكسيك إلى الشمال الشرقي الأمريكي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد حذف «يوتيوب» لقناتين روسيتين.. روسيا تهدد بحظر التطبيق كليًا

بعد حذف «يوتيوب» لقناتين روسيتين.. روسيا تهدد بحظر التطبيق كليًا

سفير بيلاروسيا:مصر شريك أساسي ولها دور كبير في استقرار المنطقة

سفير بيلاروسيا:مصر شريك أساسي ولها دور كبير في استقرار المنطقة

روسيا تدعو لاستئناف الحوار السوري السوري العاجل دون مواعيد مختلقة

روسيا تدعو لاستئناف الحوار السوري السوري العاجل دون مواعيد مختلقة

روسيا تعلن تسليم مبرمج وهاكر لاتهامه بارتكاب جرائم سيبرانية من أمريكا

روسيا تعلن تسليم مبرمج وهاكر لاتهامه بارتكاب جرائم سيبرانية من أمريكا