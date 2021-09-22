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محمد كريم.. المصري الوحيد في حفل توزيع جوائز Emmys 2021

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محمد كريم.. المصري الوحيد في حفل توزيع جوائز Emmys 2021 محمد كريم.. المصري الوحيد في حفل توزيع جوائز Emmys 2021

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حرص النجم المصري محمد كريم علي حضور حفل توزيع جوائز ال Emmys 2021، والتي اقيمت فجر اليوم الاثنين في لوس أنجلوس، وسيطر فيها مسلسل التاج علي أهم الجوائز.

من ناحية أخري يواصل النجم محمد كريم تصوير فيلمه A Day To Die من بطولة بروس ويليز، و الذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكية عالية الميزانية وتطلبت تحضيرات كثيرة نظرًا لخطورة مشاهد الأكشن وتأمين الممثلين.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.


محمد كريم سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة هو تطور علاقته بابنه.

المصرى اليوم

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