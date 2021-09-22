اختلفوا على جمع القمامة.. المؤبد والمشدد لـ5 متهمين قتلوا زميلهم وألقوا جثته تحت عجلات قطار

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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم خليفة، حكما بالسجن المؤبد لكل من «ع.أ.ط» عاملة جمع قمامة ،«م.ح.ح» عامل جمع قمامة، «ن.ع.ع» عاملة قمامة ،«م.ر.أ» عامل قمامة والسجن 15 عاما للمتهم «م.م.ع» عامل جمع قمامة، بتهمة القتل العمد لقتلهم زميلهم المجني علية «م.ر.م». وذلك بسبب الخلاف على جمع القمامة.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد جمال شاور وطارق إبراهيم أبوالروس.

وكشفت اوراق القضية التي تحمل رقم 13297 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عن تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، بالعثور على جثة مقطعة أشلاء داخل جوال أسفل عجلات القطار بدائرة القسم .

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه على اثر خلاف بين كل من «ع.أ.ط» عاملة جمع قمامة ،«م.ح.ح» عامل جمع قمامة ،«م.م.ع» عامل جمع قمامة، «ن.ع.ع» عاملة قمامة ،«م.ر.أ» عامل قمامة وبين المجني علية «م.ر.م» واتفق المتهمين فيما بينهم على قتل المجني عليه، وتربصوا به وعند مشاهدته سدد له المتهم الثاني طعنه نافذة في الرقبة بسلاح أبيض مقص، وقامت المتهمه الاولي بضربة بالة حادة على رأسه ،وقام باقين المتهمين بالامساك به وكتم انفاسه حتي أتموا جريمتهم وفارق الحياة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين بعد الانتهاء من جريمتهم، قاموا بوضع المجني علية، في جوال وحملوه إلى قضبان السكة الحديد، وتركوه تحت قضبان السكة الحديد حتي دهسه القطار وقطعة إشلاء قاصدين من ذلك اخفاء جريمتهم، إلى أن التحريات توصلت إلى وجود شبة جنائية في الواقعة، فتم تحديد الجناة، والقاء القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة العامة اعترفوا بإرتكاب بالواقعة على النحو المبين، فقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتقدم.