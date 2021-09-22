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داعية إسلامي: «إحضار كيس فاكهة إلى البيت إنفاق في سبيل الله» ()

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داعية إسلامي: «إحضار كيس فاكهة إلى البيت إنفاق في سبيل الله» (فيديو) داعية إسلامي: «إحضار كيس فاكهة إلى البيت إنفاق في سبيل الله» ()

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قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إنه من الرجولة أن يصرف الرجل على بيته حتى ولو كان لديه مشاكل مع زوجته، مؤكدا أن هذا واجب عليه.

وأضاف عبدالرازق، في تصريحات لقناة «الحياة»، الأربعاء، أن التكافل الأسري هو أن يرعى الرجل أسرته وأكبر ذنب أن يتخلى عن أسرته وزوجته وأن لا يصرف عليها، متابعًا أن الرسول (ص) أمر بذلك في حديث شريف، حيث قال «اليد العليا خير من اليد السفلى»، ولهذا يجب الإنفاق على الأسرة بداية من الأب والام والأخوات والزوجة والأبناء.

وتابع: «إحضار كيس فواكه إلى البيت يعد أعظم ثوابا وأجرا عند الله تعالى، لأن هذا يسمى ترتيب أولويات، وهذه الشنطة وكأنها إنفاق في سبيل الله»، مضيفًا أن الأولى هو الإنفاق على البيت وتعليم الأبناء.

وشدد عبدالرازق على أنه يجب إعطاء ذوي القربى حقوقهم، والصدقة على المسكين من الأقارب تعتبر صدقة وصلة رحم، لأن الإنسان يعطي لله تعالى وليس لشخص حتى ولو كان هناك مواقف بين الإنسان وبين الشخص الذي سيعطي له الصدقة.

المصرى اليوم

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