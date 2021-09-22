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استشاري صحة نفسية تُحذر المتزوجات من هذه الأخطاء (تعرف عليها)

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استشاري صحة نفسية تُحذر المتزوجات من هذه الأخطاء (تعرف عليها) استشاري صحة نفسية تُحذر المتزوجات من هذه الأخطاء (تعرف عليها)

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قالت دينا جمال، استشاري الصحة النفسية، إن الرجل قد يصطدم من الزواج بسبب المسؤولية الجديدة، وبسبب أن الزوجة لم تصبح منبهرة به مثل السابق.

وأضافت «جمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميان رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية«on»، مساء الأربعاء، أن الكثير من السيدات تقعن في خطأ شائع وهو زواج رجل ببعض الصفات التي لا ترغب بها، والعمل على تغيير هذه الصفات، وفي الغالب هذا الأمر يفشل، وينتهي بالطلاق.

وتابعت أن المرأة لم تصبح تبذل مجهودًا في الاهتمام بالرجل بعد الزواج، وهذا يرجع إلى أنها ضمنت الرجل، خلاف أن بعض السيدات لا تريد أن يقوم زوجها بارتداء ملابس جميلة، حتى لا يلفت الانتباه، وهذا خطأ شائع.

المصرى اليوم

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