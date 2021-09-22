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سخر الحساب الرسمي لنادي الزمالك من خسارة الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري على يد فريق طلائع الجيش بشكل غير مباشر، بعدما نشر صورة على حسابه الرسمي بموقع تويتر لمدافع فريق الزمالك، محمود علاء فى تدريبات الزمالك اليوم الأربعاء ، مقلدا احتفال محمد علي جويني مدافع طلائع الجيش في لقاء فريقه ضد الأهلي بعد الفوز عليه 3 - 2 بركلات الترجيح .

واحتفل جويني ، بعد تسجيله ضربة الجزاء بالنزول على ركبته والإشارة إلى أذنية عقب تسجيل ضربة ترجيح في شباك الأهلي ، وأرسل نادي الزمالك تهنئة إلى طلائع الجيش عقب تتويجه بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي .