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أستاذ بقصر العيني: السيطرة على كورونا حال تطعيم 70% من سكان العالم

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أستاذ بقصر العيني: السيطرة على كورونا حال تطعيم 70% من سكان العالم أستاذ بقصر العيني: السيطرة على كورونا حال تطعيم 70% من سكان العالم

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قال الدكتور أحمد المنيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن قامت بمواجهة أزمة كورونا من خلال أفضل برتوكول علاجي يتناسب مع أعلى المفاهيم العلاجية، وقامت باستيراد أهم الأدوية التي تعالج كورونا، وقامت بتوطين صناعته محليًا، وقامت الدولة بتطعيم صناعات اللقاحات في مصر، وتنتج مصر الآن مليار جرعة.

وتابع «المنيسي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بأداء مصر في مواجهة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر خلال آخر 7 سنوات قامت بنهضة شاملة في كافة المجالات، وهذا الأمر بإشادة المنظمات الدولية.

ولفت إلى ضرورة مكافحة بعض المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجريم من يروج للشائعات الكاذبة حول ، مشيرًا إلى ان كورونا سيتم السيطرة عليه حال تطعيم 70%من سكان الكرة الأرضية.

المصرى اليوم

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