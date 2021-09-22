استشاري صحة نفسية: هذا الأمر يؤدي إلى رتابة العلاقة الزوجية

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قالت دينا جمال، استشاري الصحة النفسية، إن بعض السيدات يقمن بأخذ بعض مسؤوليات الزوج، وترى أن هذا الأمر «شطارة»، معقبة: «في ستات بتاخد من الرجل كل حاجة، وبيشعر بأنه عبارة عن ماكينة atm، وهذا يشعر الرجل بعدم وجود له أي دور».

وأضافت «جمال»، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «أي علاقة في البداية تبدأ بالشغف، وهذا يسمى بـ«حلاوة البدايات»، معقبة: «بيكون في صداقة، وبعد الزواج يتحول كلا الطرفيين لبابا وماما، وهذا يؤدي إلى تحول الحياة إلى شيء ممل».

وأضافت أن «قلة المشاركة بين الرجل والمرأة يؤدي إلى رتابة في العلاقة»، مشددة على ضرورة تخصيص وقت للحديث بين الزوجين، بعيدًا عن الطلبات والمشاكل أو المشاجرات، معقبة: «مش هينفع طول الوقت نرمي المشاكل على بعض».