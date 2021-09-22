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استشاري: المرارة السليمة لا يجب إزالتها تحت أي حال من الأحوال

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استشاري: المرارة السليمة لا يجب إزالتها تحت أي حال من الأحوال استشاري: المرارة السليمة لا يجب إزالتها تحت أي حال من الأحوال

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن المريض يحصل على تناول بعض الأطعمة مثل الزبادي في أول 10 أيام، وبعد ذلك يتناول بعض الأطعمة الموصوفة لمدة 20 يوم، وبعد الشهر الأول يستطيع تناول الطعام العادي.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن درجات السمنة أمنة في الآوزان المختلفة، وتجرى بالمنظار، من خلال فتحات صغيرة جدًا، مضيفًا أن هناك إمكانية لإجراء عملية استئصال المرارة مع تكميم المعدة أو تحويل المسار بنفس فتحات جراحة السمنة بدون أي فتحات جديدة.

وأشار إلى أن المرارة السليمة لا يجب إزالتها تحت أي حال من الأحوال، والإزالة فقط تقتصر على وجود حصوات داخل المرارة.

المصرى اليوم

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