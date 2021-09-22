محافظ شمال سيناء يشهد ختام البرنامج التدريبي لأساسيات تطوير أداء المعلمين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ختام فعاليات البرنامج التدريبى لأساسيات تطوير الآداء التدريسى لمعلمى الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية للغات بالمحافظة، والذى نظمته كلية التربية بجامعة العريش تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش والدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبحضور أساتذة كلية التربية القائمين بالتدريب ومحمد العلاقمى مدير ادارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات بالمحافظة وعدد من القيادات التعليمية والمتدربين من المعلمين.

وأكد المحافظ على أهمية هذا البرنامج التدريبى لتنمية مهارات المعلمين في التخصصات المختلفة وسد احتياجات المدارس الرسمية للغات والمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بهدف رفع كفاءة المعلمين والطلاب وتوفير معلمين مؤهلين للعمل بالمدارس وتأهيل المعلمين الجدد للتدريس بالتزامن مع تطوير العملية التعليمية .

ومن جانبه.. أكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش على أهمية البرنامج الذي استمر لمدة 3 أيام بمنحة أساسيات تطوير الآداء التدريسى لمعلمى الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية والمتميزة، وتزويدهم بمهارات التواصل مع الطلاب واستراتيجية التدريس بتلك المدارس.. مشيرا إلى مشاركة الجامعة من خلال توفير الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات العلمية انطلاقا من دورها التعليمى وخدمة البيئة المحيطة .

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المديرية مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية لتنمية مهارات مختلف المعلمين والمعلمات بالتعاون مع جامعة العريش.. منوها إلى سابق تنفيذ برامج لتنمية مهارات معلمى اللغتين الانجليزية والفرنسية تكنولوجيا من خلال عمل مجموعه من التطبيقات الحديثة لمتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة واستعداد للعام الدراسى الجديد .

وأشار الدكتور أحمد عبدالعظيم سالم المتحدث الرسمى لجامعة العريش أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه بالمحافظة، وأقيم بالتعاون بين جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. حيث استفاد منه أكثر من 100 معلما ومعلمة بالمدارس، وأنه في ختام البرنامج قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكريم الأساتذة القائمين بالتدريب ومنحهم شهادات تقدير، وهم كل من: أساتذة قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية: الدكتور أحمد عفت مصطفى، الدكتور عاطف سالم حسن، الدكتور مهدى عبدالله النصايرة، الدكتورة إيمان لطفى، الدكتورة فتحية لافى، والدكتور كمال طاهر .