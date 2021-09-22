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رئيس مدينة دسوق في جولة ميدانية للوقوف على مستوى النظافة

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رئيس مدينة دسوق في جولة ميدانية للوقوف على مستوى النظافة رئيس مدينة دسوق في جولة ميدانية للوقوف على مستوى النظافة

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قام رئيس مركز ومدينة دسوق، السيد عبدالستار، اليوم، بجولة ميدانية بشوارع المدينة للوقوف على مستوى النظافة وسير العمل بمنظومة النظافةحملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء بالإضافة إلى رفع صناديق القمامة وتفريغها تنسيقا مع وحدة الملاريا بدسوق المهندس عبده عبدالمحسن وفريق العمل المعاون واستمرار العمل على تكثيف الجهود بأعمال الرش والتطهير لصناديق القمامة بشوارع المدينة.

وتابع استمرار العمل اليومى على رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات وكل أشكال التعديات بمنطقة الساحة والزيتونة مع رفع الاشغالات، كما تابع استكمال الاعمال القائمة بتطهير خطوط الصرف الصحى بمناطق ميدان الساعة وداير الناحية والكوم الأحمر وعمل الحلول اللازمة، وتابع سير العمل باستكمال الأعمال التمهيدية لشارع الشركات والجمهورية استعداد للرصف واستكمال رصف مدخل دسوق بالطبقة النهائية.

وتم متابعة استكمال اعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية السطحية بمدخل دسوق كفر الشيخ من ميدان زويل طريق دسوق / كفر الشيخ ( طريق الصالحية) امتداد شارع الشركات تحت إشراف هيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ ومدير عام الطرق بكفر الشيخ، ورئيس وحدة الطرق بدسوق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز والمدينة احمد عيسى، محاسب احمد سلطان ورئيس حى شمال اشرف داود، وليد فاروق رئيس حى جنوب والمتابعة الميدانية عبده الجمل، هشام غنيم.

المصرى اليوم

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