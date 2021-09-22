خلاف حاد بين الخطيب وموسيماني .. بيتسو يرفض عقوبة السوبر المصري (تقرير)

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موقع thesouthafrican الجنوب أفريقي فجر مفاجأة من العيار بعد نشره تقريرا مطولا عن عقوبات الأهلي، وقال أن المدرب الجنوبي أفريقي موسيماني رفض عقوبات الأهلي المقرر فرضها عقب خسارة كأس السوبر المصري وقيمتها المالية 300 ألف جنيه مصرياً لكل لاعب ولكل فرد فى الجهاز الفني .

وأكد الموقع أن موسيماني أبلغ محمود الخطيب برفضه عقوبة كأس السوبر المصري ونشب بينها أزمة حادة عقب خسارة الأهلي بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/2.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في أكتوبر 2020، وساهم في تحقيق بطولتي دوري أبطال أفريقيا خلال النسختين الماضيتين بجانب كأس مصر والمركز الثالث ببطولة العالم للأندية، لكنه خسر لقب الدوري المصري والسوبر المحلي.

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