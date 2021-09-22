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الدرديري يوضح موقف بعد تخفيض عقوبة شيكابالا

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الدرديري يوضح موقف الزمالك بعد تخفيض عقوبة شيكابالا الدرديري يوضح موقف بعد تخفيض عقوبة شيكابالا

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قال عمرو الدرديري، المتحدث باسم نادي ، إن اللجنة المكلفة من إدارة الفارس الأبيض بشأن متابعة العقوبة الواقعة على محمود عبدالرازق شيكابالا، تدرس كل الجوانب القانونية الخاصة بقرار اليوم الصادر من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وأضاف المتحدث باسم نادي الزمالك، خلال مداخلةتلفزيونية، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرار بشأن توجه الزمالك لـ أي جهة قضائية جديدة.

وأشار إلى أنه من الممكن اللجوء للمحكمة الدولية، وأن قرارات لجنة الانضباط أعلى من المتوقع، وسيتم إعلان القرارات في الوقت المناسب.

المصرى اليوم

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