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قال عمرو الدرديري، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن اللجنة المكلفة من إدارة الفارس الأبيض بشأن متابعة العقوبة الواقعة على محمود عبدالرازق شيكابالا، تدرس كل الجوانب القانونية الخاصة بقرار اليوم الصادر من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وأضاف المتحدث باسم نادي الزمالك، خلال مداخلةتلفزيونية، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرار بشأن توجه الزمالك لـ أي جهة قضائية جديدة.

وأشار إلى أنه من الممكن اللجوء للمحكمة الدولية، وأن قرارات لجنة الانضباط أعلى من المتوقع، وسيتم إعلان القرارات في الوقت المناسب.