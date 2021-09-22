★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للمحترفين لكمال الأجسام ( IFBB ) عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وفريق كوسكواد.

وضمت القائمة 8 حكام تم تقسيمهم على النحو التالي:

-الحكم الرئيسي جون راسل سوليفان الأمريكي الجنسية.

-الحكام: الدانماركية مادسن ستين لوند، والإسبانيان إميليو مارتينز وخافيير مارتن ( حكام IFBB بأوروبا)، والأمريكي سردان ساريتش.

-حكام المسرح: الأمريكية ايمي رينييه ومواطنتها وجوانا بوب، وتيراني اجران.

-مندوب مستر أولمبيا محمد بركات.

ومن المنتظر وصول طاقم التحكيم الذي سيدير منافسات فعاليتي أولمبيا مصر للهواة، و(KO PRO) يوم 25 أكتوبر المقبل استعداداً لإنطلاق الحدثين الكبيرين.

وأعلن اسلام قرطام رئيس اتحاد رياضات الشارع، ومؤسس فريق كوسكواد عن الجوائز التي تم رصدها للفعاليتين الأبرز في كمال الأجسام للمحترفين بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهى 9 بطاقات احتراف للفائزين في الفئات الثلاثة:( الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبوي بيلدينج)، في فعالية أولمبيا مصر للهواة تؤهلهم للمشاركة في بطولات المحترفين حول العالم ومستر أولمبيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أما جوائز(KO PRO) فهى تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في فئات (البودى بيلدينج، والـ212، الفيزيك، والكلاسيك فيزيك) للمشاركة مباشرة في مستر أولمبيا امريكا 2022، وجوائز مالية أكثر من (1،000،000) مليون جنية مصري.

يذكر أن مستر أولمبيا بالولايات المتحدة الأمريكية تقام خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل في مدينة أولارندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وتشهد الفعالية الأهم والأقوى في عالم كمال الأجسام للمحترفين مشاركة 4 لاعبين مصريين لأول مرة هم بيج رامي حامل لقب نسخة 2020 ومحمد شعبان وحسن مصطفى في فئة الوزن المفتوح وأحمد الورداني في فئة الـ212.