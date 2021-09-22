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نهاية الإخفاق .. يوفنتوس يهزم سبيزيا في لقاء مثير

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نهاية الإخفاق .. يوفنتوس يهزم سبيزيا في لقاء مثير نهاية الإخفاق .. يوفنتوس يهزم سبيزيا في لقاء مثير

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تمكن فريق يوفنتوس من وضع حد لنتائجه السلبية في الدوري الإيطالي بعدما تغلب على سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الكالتشو.

وتقدم الفريق الضيف عن طريق مويس كين في الدقيقة 28، وتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 33 بأقدام اللاعب إمانويل جياسي، وأضاف زميله جانيس أنتيست الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل فيديريكو كييزا في الدقيقة 66، وخطف ماتايس دي لخت هدف الفوز في الدقيقة 72.

وبهذ الفوز يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي فيما توقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

المصرى اليوم

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