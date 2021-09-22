تخفيض درجات القبول في الثانوي العام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرار مديرية التربية والتعليم بتخفيض مجموع درجات القبول للالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى بالمحافظة، للمرة الثانية، من الطلاب الناجحين في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الاعدادية ) للعام الدراسى 2020 / ٢٠٢١ بالدورين (الأول والثاني).

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام بجميع مدارس المحافظة 5 درجات ليصبح القبول بها بمحموع 210 درجات بدلا من 215 درحة.. كما تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى الخاص بمدرسة العربى الخاصة بالعريش ( وهى الوحيدة على مستوى المحافظة ) 10 درجات ليصبح القبول بها بمجموع درجات 165 درجة بدلا من 175 درجة.

ومن جهة أخرى.. تم تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفنى بواقع 5 درجات للقبول في مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بالعريش ليصبح 195 درجة بدلا من 200 درجة، 10 درجات للقبول في مدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش ليصبح 155 درجة بدلا من 165 درجة، 5 درجات للقبول في مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية المهنية بنين بالعريش ليصبح 170 درجة بدلا من 175 درجة، 5 درجات أخرى للقبول في مدرسة بئر العبدالصناعية المشتركة ليصبح 185 درجة بدلا من 190 درجة، 7 درجات للقبول في مدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة ليصبح 183 درجة بدلا من 190 درجة، 5 درجات للقبول في مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات بالعريش ليصبح 190 درجة بدلا من 195 درجة، 5 درجات أخرى للقبول في مدرسة الشهيد ملازم أول محمد إبراهيم سليمان الثانوية التجارية بنين ليصبح 160 درجة بدلا من 165 درجة، 5 درجات للقبول في مدرسة بئر العبدالثانوية التجارية المشتركة ليصبح 175 درجة بدلا من 180 درجة، 5 درجات أخرى للقبول في مدرسة الشيخ زويد الثانوية التجارية المشتركة ليصبح 165 درجة بدلا من 170 درجة .

ومما يذكر أنه سبق اعتماد درجات تنسيق القبول في مدارس التعليم الثانوى العام والفني على مستوى المحافظة، حيث تم تحديد مجموع درجات 220 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام و190 درجة للقبول بمدرسة العربى الثانوية الخاصة، كما تم تحديد درجات القبول في مدارس التعليم الثانوى الفنى ( صناعي – تجاري – فندقى – زراعى ).. إلا أنه تم تخفيض درجات القبول بها ( من قبل ) حسب الأماكن المتوافرة بكل مدرسة، مع مراعاة احتياجاتها على ضوء الكثافة بها.