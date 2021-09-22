«مش هنحرم حد من الأكل».. خبيرة تغذية توجه نصائح لمرضى السمنة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، مشيرة إلى أن فائدته معرفة مدى سرعة فقدان الوزن كل أسبوع.

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الأربعاء، أنه «من المهم فقدان الوزن ولا يتم التأثر بالكتلة العضلية»، مشيرة إلى أنه «مضرة جدًا».

وأضافت: «يجب التوجه لخبير تغذية من أجل تخسيس الجسم»، مشيرًا إلى أن «مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة وفي وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة».

وأشارت إلى أنها «لا تقوم بمنع الأكل عن من يريدون التخسيس، مش هنحرم حد من الأكل، ولكن تضع الأكل ولكن تعطى من يغلق الشهية»، معلقة: «هحط ليك الأكل اللى أنت عايزه ولو تقدر كل».