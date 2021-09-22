البرهان: لا تستطيع أي جهة إبعاد القوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان إنه لن تستطيع أي جهة إبعاد القوات النظامية من المشهد خلال المرحلة الانتقالية نافيا صلتها بما يجري في الشرق.

وأضاف «البرهان» خلال حفل تخريج دفعة من القوات الخاصة في منطقة المرخيات، الأربعاء، أن «القوات المسلحة لا تقبل أي تسلط عليها من أي جهة سياسية وأن الحملة الممنهجة ضدها لن تثنيها عن أهدافها»، واصفًا ما يجري في الشرق حيث قطع عدد من القبائل الطرق المؤدية إلى العاصمة وصفه بأنه «أحداث سياسية يجب حلها قبل أن تتفاقم».

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان استنكاره «الدعوة التي وُجهت للشعب السوداني للخروج صبيحة المحاولة الانقلابية لحماية الثورة مؤكدا أنه لن تستطيع أي جهة إبعاد القوات النظامية من المشهد خلال المرحلة الانتقالية».

وأضاف أن «القوات المسلحة هي من أجهض المحاولة الانقلابية الأخيرة وليست أي جهة أخرى»، قائلًا: «نجدد قولنا للسياسيين إن قواتنا هي من أجهضت المحاولة الانقلابية ولا رغبة لدينا في الاستيلاء على السلطة»، مشيرًا إلى أن «وحدة القوات النظامية تمثل الضمان الأوحد لوحدة السودان وتماسكه وتحقيق قيم الحرية والعدالة والسلام».

ودعا رئيس مجلس السيادة السياسيين «للالتفات إلى قضية الانتخابات والمؤسسات التي تعزز الديمقراطية والحكم الرشيد» وشدد على ضرورة «وحدة القوى السياسية الوطنية المؤمنة بالتغيير لبناء دولة مدنية تقدر القوات المسلحة عبر انتخابات حرة نزيهة.