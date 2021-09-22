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غرق 3 أطفال في بني سويف

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غرق 3 أطفال في بني سويف غرق 3 أطفال في بني سويف

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شهدت قرية الشناوية بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، حادثا مأساويا، الأربعاء، حيث لقي 3 أطفال مصرعهم غرقا إثر سقوطهم في بركة مياه عميقة بطرح نهر النيل، أثناء لهوهم بالقرب من الأرض الزراعية بالقرية.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية، أن الأطفال هم: مي جمعة عيد، 10 سنوات، وأسماء رشوان كمال، 7 سنوات، وشقيقها عبدالرحمن، 4 سنوات، وتمكن الأهالي من انتشال جثثهم ونقلها لمنزل أسرهم.

وتبين من أقوال أهليتهم، أن الأطفال الثلاث كانوا مع أسرهم بالأرض الزراعية، ونظرًا لانشغال الأهل بالأرض غافلهم الأطفال للهو بالقرب من بركة عميقة ممتلئة بالمياه نتيجة ارتفاع منسوب نهر النيل، ومع تأخرهم قاموا بالبحث عنهم ليجدوا جثثهم طافية فوق مياه البركة، فقاموا بانتشالهم ونقلهم لمنازل أسرهم.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، لاستصدر تصريح الدفن، بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.

المصرى اليوم

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