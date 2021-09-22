يشكل شخصية الطفل ليصبح نافعا لنفسه ووطنه.. «التعليم» تعلن هدف «التوكاتسو» لطلاب «4 ابتدائي»

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن «التوكاتسو» نظام يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن الهدف الرئيسى من هذا النظام هو تأهيل طفل قادر على تحمل المسؤولية والتعبير عن رأيه بثقة، كما يساعد «التوكاتسو» الطفل على إيجاد المشكلات والتحديات في حياته وحلها، فيستطيع في النهاية تحقيق ذاته وإدارة حياته الخاصة.

وأشارت إلى أن «التوكاتسو» ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط، لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطنا نافعا لنفسه ولوطنه.