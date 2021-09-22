أخبار عاجلة

الرياض : القبض على 6 مقيمين ارتكبوا 15 جريمة -
وزير التعليم يرعى "منتدى التنمية المستدامة في التربية الخاصة" -
"الصحة" تُشدد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
المعهد الملكي للفنون التقليدية.. جسر يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة -
«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه -
السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها -
محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي -
البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة -
إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز كفر سعد بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري: النوع الثاني من السكر يُمثل أكثر من 95% من الحالات المصابة

Print
استشاري: النوع الثاني من السكر يُمثل أكثر من 95% من الحالات المصابة استشاري: النوع الثاني من السكر يُمثل أكثر من 95% من الحالات المصابة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك طفرة حدثت في علاج السكر من خلال بعض الجراحات التي تتيح التخلص من السكر بشكل تام، خاصة وأن النوع الثاني من السكر يُمثل أكثر من 95% من حالات السكر.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن النوع الثاني من السكر مرتبط إلى حد كبير بمرض السمنة، وعلاج السمنة يؤثر بشكل إيجابي على علاج السكر، ولكن هذا لا يعني أن خفض الوزن من خلال نظام غذائي معين سيتم علاج السكر، ولكنه يؤدي إلى التحكم في السكر، أما عملية التحويل المصغر فتؤدي إلى التخلص من السكر تمامًا، لأنها تؤدي إلى تنشيط البنكرياس.

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار الجديدة مختلفة تمامًا عن عملية تحويل المسار القديمة التي كانت مرتبطة بالضعف العام للجسم والهزال والقيء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر

وزير المالية: بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI أول أكتوبر

أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

أحمد رفعت يكشف مصيره مع المصري

محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة

محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة

دعم ثلاثي لبيج رامي قبل مستر أولمبيا 2021

دعم ثلاثي لبيج رامي قبل مستر أولمبيا 2021