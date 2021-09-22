استشاري: النوع الثاني من السكر يُمثل أكثر من 95% من الحالات المصابة

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك طفرة حدثت في علاج السكر من خلال بعض الجراحات التي تتيح التخلص من السكر بشكل تام، خاصة وأن النوع الثاني من السكر يُمثل أكثر من 95% من حالات السكر.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن النوع الثاني من السكر مرتبط إلى حد كبير بمرض السمنة، وعلاج السمنة يؤثر بشكل إيجابي على علاج السكر، ولكن هذا لا يعني أن خفض الوزن من خلال نظام غذائي معين سيتم علاج السكر، ولكنه يؤدي إلى التحكم في السكر، أما عملية التحويل المصغر فتؤدي إلى التخلص من السكر تمامًا، لأنها تؤدي إلى تنشيط البنكرياس.

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار الجديدة مختلفة تمامًا عن عملية تحويل المسار القديمة التي كانت مرتبطة بالضعف العام للجسم والهزال والقيء.