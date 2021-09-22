«والده وجدته ميسوري الحال».. تفاصيل اختطاف طفل بالجيزة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة إختطاف طفل بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة القسم، بتوجه نجلهما 8 سنوات لشراء بعض المستلزمات من المنطقة سكنهما إلا أنه لم يعد، وعقب ذلك تلقى والده إتصال هاتفى من مجهول قام بمساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح نجله.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، ونتيجة لتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المختطف بالقرب من محل إقامته .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام مركبة «توك توك» ملك وقيادة أحدهم بتحريض من أحد المتهمين لعلمه أن والد الطفل وجدته ميسورى الحال، وتم بإرشادهم ضبط مركبة «التوك توك» المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.