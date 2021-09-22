رحيل موسيماني عن الأهلي .. الخطيب يحدد الموعد (تفاصيل)

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مصير بيتسو موسمياني، المدرب الجنوب أفريقي في الأهلي أصبح على كف عفريت خاصة بعد خسارته بطولتين في أقل من شهر ونصف، بداية من الدوري أمام غريمه التقليدي الزمالك، والثانية، بطولة السوبر المصري، أمام طلائع الجيش.
جماهير الأهلي انقلبت على المدرب الجنوب أفريقي بعد خسارته بطولة السوبر المصري وطالب عددا منهم إقالة موسيماني، فيما فسر الكثير من الجماهير الحمراء أن بطولة السوبر المصري ستكون الفرصة الأخيرة للمدرب الجنوب أفريقي على أن يمنح مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب فرصة موسيماني الأخيرة في النادي ويمنحه الفرصة للفوز ببطولة كأس مصر.
انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء اليوم، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي. كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.
تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على استاد الإسكندرية.
تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على شبكة قنوات أون سبورت .