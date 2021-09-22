رحيل موسيماني عن الأهلي .. الخطيب يحدد الموعد (تفاصيل)

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مصير بيتسو موسمياني، المدرب الجنوب أفريقي في الأهلي أصبح على كف عفريت خاصة بعد خسارته بطولتين في أقل من شهر ونصف، بداية من الدوري أمام غريمه التقليدي الزمالك، والثانية، بطولة السوبر المصري، أمام طلائع الجيش.

جماهير الأهلي انقلبت على المدرب الجنوب أفريقي بعد خسارته بطولة السوبر المصري وطالب عددا منهم إقالة موسيماني، فيما فسر الكثير من الجماهير الحمراء أن بطولة السوبر المصري ستكون الفرصة الأخيرة للمدرب الجنوب أفريقي على أن يمنح مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب فرصة موسيماني الأخيرة في النادي ويمنحه الفرصة للفوز ببطولة كأس مصر.