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تحت شعار "عهد لا يفنى".. مستشفيات القوات المسلحة بالطائف تحتفي باليوم العالمي للزهايمر

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تحت شعار "عهد لا يفنى".. مستشفيات القوات المسلحة بالطائف تحتفي باليوم العالمي للزهايمر تحت شعار "عهد لا يفنى".. مستشفيات القوات المسلحة بالطائف تحتفي باليوم العالمي للزهايمر
للتعريف بخطورة المرض ورفع مستوى الوعي به.. والمصابون يتجاوزون مليوناً حول العالم

تحت شعار

دشن مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، الفعاليات التوعوية باليوم العالمي للزهايمر بكافة المستشفيات والمراكز التابعة للمحافظة.

وتهدف الفعاليات إلى التواصل مع أفراد المجتمع وتعريفهم بأعراضه والوصول لمقدمي الرعاية تحت شعار (عهد - لا - يفنى) بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر بمناسبة الشهر العالمي لمرض الزهايمر.

وفي كل عام تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للزهايمر الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر، بمنظومة من الأنشطة والفعاليات والحملات التوعوية والتثقيفية، التي تهدف لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع بخطورة هذا المرض وطرق الحماية منه، حيث يعاني أكثر من مليون شخص في العالم من مرض الزهايمر.

يُشار إلى أن اليوم العالمي لمرض الزهايمر، يعد حدثاً عالمياً يُنظم بدعم صناع القرار، بالتعاون مع منظمة الزهايمر الدولية بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض الزهايمر، والذي يشارك فيه المختصون في المخ والأعصاب وأمراض كبار السن والشيخوخة والزهايمر والأمراض النفسية، لشرح ماهية مرض الزهايمر وأبعاده الصحية والنفسية ومراحله المختلفة، وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره.

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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