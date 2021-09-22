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العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:11 مساءً
جامعة شقراء تحتفل بذكرى اليوم الوطني
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:11 مساءً
الموافقة على تأسيس أول جمعية مهنية للأدب في المملكة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
"أوبو" تطرح هاتف Reno6 5G بالسوق السعودي بقيمة 2.999 ريالاً
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
هذه المشروبات تحوّل نتيجة تحليل "كورونا" إلى إيجابي
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
"فايزر" تطلب رسميًا الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
"الصحة" تؤكد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
وكالة "إس آند بي" تحدث تقريرها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
سكاكا تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي قتل آخر بطلقات نارية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
إزاي الدولة هتحمي طلابنا من الموجة الرابعة لكورونا بعد رجوعهم للمدارس؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 04:00 مساءً
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