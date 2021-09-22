أخبار عاجلة

العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية -
جامعة شقراء تحتفل بذكرى اليوم الوطني -
الموافقة على تأسيس أول جمعية مهنية للأدب في المملكة -
"أوبو" تطرح هاتف Reno6 5G بالسوق السعودي بقيمة 2.999 ريالاً -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة -
هذه المشروبات تحوّل نتيجة تحليل "كورونا" إلى إيجابي -
"فايزر" تطلب رسميًا الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عامًا -
"الصحة" تؤكد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات -
وكالة "إس آند بي" تحدث تقريرها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة -
سكاكا تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي قتل آخر بطلقات نارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

تجديد حبس علاء حسانين 45 يوما على ذمة قضية الاثار الكبرى.. التفاصيل الكاملة

Print
مواضيع متعلقة
عاجل ⛔ العثور على جثة عروس مقتولة فى ليلة الحنة قبل زفافها بساعات

عاجل ⛔ العثور على جثة عروس مقتولة فى ليلة الحنة قبل زفافها بساعات

برج الهرم المائل يهدد العقارات المجاورة.. لجنة هندسية تعاين العمارة بعد إخلائها من السكان

برج الهرم المائل يهدد العقارات المجاورة.. لجنة هندسية تعاين العمارة بعد إخلائها من السكان

هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني

هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني

طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر

طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر