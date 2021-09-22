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«المالية»: لا صحة للتصريحات المنسوبة لوزير المالية حول ماكينات الصراف الآلي

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«المالية»: لا صحة للتصريحات المنسوبة لوزير المالية حول ماكينات الصراف الآلي «المالية»: لا صحة للتصريحات المنسوبة لوزير المالية حول ماكينات الصراف الآلي

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أكدت وزارة المالية أنه لا صحة مطلقًا للتصريحات الصحفية المنسوبة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، في أحد المواقع الإلكترونية بشأن «دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلي قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلي حفاظًا على فلوس المواطنين».

وأوضحت وزارة المالية أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية أن مضمونها الذي يتعلق بماكينات الصراف الآلي ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل في اختصاص القطاع المصرفي.

وذكر بيان لوزارة المالية أن وزير المالية لم يقم بإدلاء أي تصريحات في هذا الشأن؛ فوزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلي، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلي تتبع القطاع المصرفي.

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