مبادرة لإعادة تدوير المقاعد المدرسية المتهالكة في مدارس كفر شكر

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أطلقت إدارة كفرشكر التعليمية مبادرة لإعادة تدوير المقاعد المدرسية المتهالكة إستعداد للعام الدراسي الجديد وبدأت المبادرة من المدرسة الثانوية الزراعية بكفرشكر بالجهود الذاتية للمدرسة برئاسة عادل بيصار مدير المدرسة.

وقالت هالة عاشور مدير إدارة كفرشكر، إن المبادرة تأتي في إطار توجهات الدولة بترشيد الإنفاق وإستغلال الإمكانيات المتاحة الإستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية وراحة الطلاب أوضحت عاشور في تصريحات صحفية انه المبادرة تاتي في إطارتفعيل «يلا صيانة» لصيانة المدارس باستغلال فترة عدم وجود الطلاب في المدارس لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى ديسكات لأستخدامها مرة أخرى في المدارس.

وأضافت إن إجمالي تكلفة الديسك الواحد تقارب ١٠٠٠ جنيه ويتم صيانة الديسك الواحد بما يقرب من ١٥٠ جنيها الأمر الذي يؤدى إلى توفير ما يقرب من ٨٥٠ جنيها للديسك الواحد وأن هذه المبادرة تتم من خلال آلية مشروع رأس المال مشيرة أن هدف المبادرة إستغلال الإمكانات المادية والبشرية وتوفير أجور الطلاب والمعلمين وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.