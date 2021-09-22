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جامعة حلوان تحدد 14 شرطا للسكن بالمدن الجامعية..تعرف عليها

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جامعة حلوان تحدد 14 شرطا للسكن بالمدن الجامعية..تعرف عليها جامعة حلوان تحدد 14 شرطا للسكن بالمدن الجامعية..تعرف عليها

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أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أنه في إطار حرص جامعة حلوان على سلامة وصحة الطلاب وضعت الإدارة العامة للمدن الجامعية شرط جديد لقبول الطلاب المتقدمين للسكن بها وهو حصولهم على تطعيم وإحضار ما يثبت ذلك.

وأضاف نجم أن الجامعة حريصة على توفير اللقاح لجميع طلابها حرصاً على سلامتهم وتفادياً للإصابة بالعدوى وتقليل حدة الأعراض وفق خطة الدولة والقيادة السياسية الحكيمة.

وحددت الجامعة 14 شرطا القبول بالمدن الجامعية كالتالي:

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألا يكون محولا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.

12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة، استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

المصرى اليوم

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