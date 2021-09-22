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بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
ضبط مستلزمات طبية مقلدة وأدوات كهربائية مجهولة المصدر في حملات لـ«شرطة التموين»
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
حوار مفتوح لمناقشة مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بمنطقة الحميدات بمدينة قنا
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
اكتشف مميزات السيارة.. «كيا» تقترب من إطلاقها سيارتها الجديدة الموفرة للوقود
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب»
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
نجم إنجلترا: صلاح رجل المهام الصعبة والأفضل في الدوري الإنجليزي
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
لأول مرة وضع تمثال للراحل المشير طنطاوى فى بلازا درة النيل بقلب مدينة أسوان
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:49 مساءً
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