أخبار عاجلة

بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل) -
«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة -
جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا -
"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -
ضبط مستلزمات طبية مقلدة وأدوات كهربائية مجهولة المصدر في حملات لـ«شرطة التموين» -
رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون -
حوار مفتوح لمناقشة مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بمنطقة الحميدات بمدينة قنا -
اكتشف مميزات السيارة.. «كيا» تقترب من إطلاقها سيارتها الجديدة الموفرة للوقود -
نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب» -
نجم إنجلترا: صلاح رجل المهام الصعبة والأفضل في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

لأول مرة وضع تمثال للراحل المشير طنطاوى فى بلازا درة النيل بقلب مدينة أسوان

Print
مواضيع متعلقة
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني

هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني

طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر

طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر

بطل حارب السرطان.. إسلام محمد رفض الاستسلام وتفوق فى الثانوية العامة

بطل حارب السرطان.. إسلام محمد رفض الاستسلام وتفوق فى الثانوية العامة

إزاى تستعلم عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري؟..

إزاى تستعلم عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري؟..