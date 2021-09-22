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«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:28 مساءً
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:28 مساءً
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:28 مساءً
رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:28 مساءً
«المحامين»: «عطية» يترأس جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بـ9 فرعيات
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:27 مساءً
«لم نرسل لها دعوة» .. رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف سبب حضور الفنانة غادة إبراهيم
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:27 مساءً
بالصور.. ندوة تكريم المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:27 مساءً
لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:14 مساءً
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
وظائف خالية في وزارات وهيئات حكومية .. اعرف التخصصات والشروط
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 12:09 مساءً
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