أخبار عاجلة

«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
رئيس مجلس مدينة قنا يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة -
«المحامين»: «عطية» يترأس جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بـ9 فرعيات -
«لم نرسل لها دعوة» .. رئيس مهرجان الإسكندرية يكشف سبب حضور الفنانة غادة إبراهيم -
بالصور.. ندوة تكريم المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي -
لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه -
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور -
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

وظائف خالية في وزارات وهيئات حكومية .. اعرف التخصصات والشروط

Print
مواضيع متعلقة
هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني

هام ⛔ الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطني

طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر

طاهر ابو زيد في زيارة ضريح جمال عبد الناصر

بطل حارب السرطان.. إسلام محمد رفض الاستسلام وتفوق فى الثانوية العامة

بطل حارب السرطان.. إسلام محمد رفض الاستسلام وتفوق فى الثانوية العامة

إزاى تستعلم عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري؟..

إزاى تستعلم عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري؟..