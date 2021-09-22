لغز العثور علي جثة سيدة حامل في كرداسة .. التحريات : كانت علي علاقة غير شرعية بعامل قمامة

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كشفت مباحث الجيزة غموض العثور على جثة ربة منزل حامل، في الزراعات بمنطقة كرداسة، وقالت أن المجني عليها في العقد الثالث من عمرها كان على علاقة غير شرعية بعامل قمامة نشب بينهما خلافات فقام بالتعدي عليها بالضرب حتي لفظت انفاسها الأخيرة.

كان قسم شرطة كرداسة تلقي بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة مجهولة بالمنطقة الزراعية، بها جرح بمنطقة الرأس، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتم الاستماع إلى قوال شهود عيان، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كشف تقرير الطب الشرعي، ان المجني عليها حامل في الشهور الأولي، وبالفحص تم تحديد هويتها وتبين أنها ربة منزل كانت تقيم بمحافظة أسيوط، وأن زوجها مسجون في قضية جنائية، وانها تركت محل إقامتها وسافرت إلى الجيزة بعد ان تعرفت على المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

- صورة أرشيفية

وكشفت التحريات بأن المجني عليها تربطها علاقة غير شرعية بعامل، وتقيم معه في مسكنه بمنطقة كرداسة، وتمكنت الأجهزة الامنية من تحديد هويته والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بأنه تعدى على المجني عليها بالضرب حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

أكد المتهم في محضر الشرطة إنه تعرف على المجني عليها بالمصادفة منذ شهور وأنه عرض عليها الإقامة معه، بعد ان أخبر جيرانه أنها زوجته، وفي الصباح كانت تخرج تبيع المناديل وتعود في نهاية اليوم، وقت الذي كان ينتهى من عمله في جمع القمامة، مؤكدا انه ضربها على رأسها بقطعة خشبية، بعد مشاجرة نشبت بنهما على مصاريف المنزل وفوجئ بوفاتها، فاتصل بشقيقه وتخلص من الجثة في المنطقة الزراعية.

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