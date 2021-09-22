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شدد الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات، بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذا أهمية الحرص على تلقى اللقاحات المضادة للفيروس التي توفرها الدولة لكل منتسبي الجامعة، من طلاب، وعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، في ظل انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكد «نبيل»، خلال رئاسته اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب الأربعاء، على أن جامعة الإسكندرية قامت باتخاذ خطوات حثيثة نحو التحول الرقمى، تماشياً مع رؤية الدولة في التحول من النموذج التقليدي إلى النموذج القائم على التحول الرقمى الشامل من خلال تطبيق منظومة تطبيقات الجامعات الذكية والتى تتضمن تنفيذ منظومة الاختبارات المميكنة وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم إدارة التعليم والمحتوى التعليمي ورقمنة جميع الخدمات المقدمة، مما يساهم في التوفير على الجامعة في الجهد والوقت، والمصروفات.

وكشف عن عزم الجامعة استخدام الشهادات المؤمنة بدء من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وشدد على أن الجامعة بصدد وضع أكثر من خطة دراسية للتعامل مع أي طارئ مفاجئ خلال العام الدراسي القادم، مضيفا أن الكليات استعدت لاستقبال الطلاب هذا العام بعد فترة من التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا مع الاستمرار في تقليل الكثافة الطلابية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية.

كما اقترح فتح باب القبول للالتحاق بالبرامج الخاصة بالكليات المختلفة دون التقيد بشرط التوزيع الجغرافي ( ثانوية عامة اسكندرية) الذي ينطبق على البرامج العامة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الجامعة.

جامعة الإسكندرية: بدء استخدام الشهادات المؤمنة الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١/٢٠٢٢ .. وخطط دراسية للتعامل مع الطوارئ (صور)

جامعة الإسكندرية: بدء استخدام الشهادات المؤمنة الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١/٢٠٢٢ .. وخطط دراسية للتعامل مع الطوارئ (صور)