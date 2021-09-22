الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله

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لله ما أعطى ولله ما أخذ .. ليال في ذمة الله، بهذه الكلمات أعلن أحمد العزب والد الطفلة ليال التي كانت مصابة بمرض بضمور العضلات الشوكي، وفاتها، صباح اليوم الأربعاء.

كانت الطفلة ليال قد تلقت الحقنة التي تعد الأغلى في العالم، وذلك من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، في يوم 3 أغسطس من الشهر الماضي، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر.

كانت حكاية الطفلة ليال بدأت مع المرض؛ عقب بلوغها الـ 6 أشهر، حيث ظهرت عليها أعراض الضعف بداية من أصابعها وحتى عضلات رقبتها، كما لاحظ والديها تطور تلك الأعراض، التي بسببها توجهوا إلى الأطباء، الذين أجمعوا وقتها أن الطفلة تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي .

ولم ينته الأمر بعد حيث بدأت عمليات البحث عن أي حلول لتلك الأزمة الحقيقية، ووصل الأمر إلى أن العلاج يتكلف نحو 2 مليون دولار، وهو عبارة عن حقنة يتم حقنها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصلت تبرعات الطفلة ليال إلى قرابة المبلغ المطلوب لها، من أجل علاجها وذلك قبل أن يأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج مرضها الذي يعتبر الأغلى في العالم على نفقة الدولة، فيما تبرعت أسرة الطفلة بالمبلغ الذي تم جمعه لصندوق تحيا مصر.