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الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف

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الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف
استعرض ملف مفاوضات التجارة الحرة وأهمية الدفع بها واستكمال هذا الملف

الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف

عُقد أمس الثلاثاء الاجتماع الخليجي المشترك مع الاتحاد الأوروبي، برئاسة وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني رئيس الدورة الحالية، ومشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة القادمة، ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيف فونتيليس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين وتنسيق المواقف لخدمة المصالح المشتركة.

كما تم استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأهمية الدفع بها واستكمال هذا الملف لما يمثله من أهمية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

كما تناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية كافة التي تتعلق بأمن المنطقة، وأهمية دور المجتمع الدولي في تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ التطرف والإرهاب والعنف، لاسيما العالم والمنطقة يواجهان عديداً من التحديات التي تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعاونه لمواجهتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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