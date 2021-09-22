أخبار عاجلة

لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه -
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور -
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة -
حملة تموينية على المحلات العامة بالقصير للتأكيد على توافر السلع الغذائية -
برلماني سيناء ستتحول لمنطقة خضراء بعد تجهيز 500 ألف فدان للزراعة -
تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير -
رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء -
رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة -
مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس -
مخرج الفيلم الألباني «أسدان في الطريق إلى البندقية» يكشف تفاصيل العمل وأسباب تأخر العرض بمهرجان الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)

Print
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف الغندور، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هناك عدد من الإجراءات الجديدة المتبعة لفحص الإنتاج العلمي للأبحاث العلمية بجامعة الإسكندرية من خلال وحدة المكتبة الرقمية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، لفحص أبحاثهم والدوريات والمجلات العلمية التابعة لجامعة الإسكندرية، بحيث يتم التقديم لفحص الأبحاث لكافة الطلاب، من خلال الموافقة على تفعيل خاصية Private Repository/Node على نظام Ithenticate لحسابات وحدة المكتبة الرقمية وهي خاصية مدفوعة الأجر على أن يتم تسديد رسوم الخدمة من حساب وحدة المكتبة الرقمية.

وأضاف «الغندور»، خلال مجلس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمس، أنه تم تشكيل لجنة لدعم طلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دعم الطلاب الباحثين في مختلف مراحل الدراسات العليا ومساعدتهم على استكمال دراستهم.

وأعلن عن أن الجامعة تفتح أبوابها لجميع الراغبين في استكمال دراستهم البحثية بعد التخرج، مشددا ً على أن الجامعة تعمل على إزالة أي معوقات أو صعوبات تواجه طلاب الدراسات العليا لاسيما مع الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الباحثين في كافة المجالات، وأكد أن مكتبه مفتوح دائما لتلقى أي اقتراحات أو شكاوي أو رؤى للطلاب والاستماع لها والعمل على حلها.

وأكد على وكلاء الكليات لقطاع الدراسات العليا والبحوث، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوى .

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الانتاج العلمى والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الانتاج العلمى والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الانتاج العلمى والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الانتاج العلمى والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الانتاج العلمى والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الغربية تتصدر المراكز الأول من المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا

الغربية تتصدر المراكز الأول من المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا

نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا

صحة حماس: 11 وفاة و 1698 إصابة بفيروس كورونا في غزة

صحة حماس: 11 وفاة و 1698 إصابة بفيروس كورونا في غزة

إصابة ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بفيروس كورونا

إصابة ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بفيروس كورونا