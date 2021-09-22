نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)

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قال الدكتور أشرف الغندور، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هناك عدد من الإجراءات الجديدة المتبعة لفحص الإنتاج العلمي للأبحاث العلمية بجامعة الإسكندرية من خلال وحدة المكتبة الرقمية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، لفحص أبحاثهم والدوريات والمجلات العلمية التابعة لجامعة الإسكندرية، بحيث يتم التقديم لفحص الأبحاث لكافة الطلاب، من خلال الموافقة على تفعيل خاصية Private Repository/Node على نظام Ithenticate لحسابات وحدة المكتبة الرقمية وهي خاصية مدفوعة الأجر على أن يتم تسديد رسوم الخدمة من حساب وحدة المكتبة الرقمية.

وأضاف «الغندور»، خلال مجلس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمس، أنه تم تشكيل لجنة لدعم طلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دعم الطلاب الباحثين في مختلف مراحل الدراسات العليا ومساعدتهم على استكمال دراستهم.

وأعلن عن أن الجامعة تفتح أبوابها لجميع الراغبين في استكمال دراستهم البحثية بعد التخرج، مشددا ً على أن الجامعة تعمل على إزالة أي معوقات أو صعوبات تواجه طلاب الدراسات العليا لاسيما مع الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الباحثين في كافة المجالات، وأكد أن مكتبه مفتوح دائما لتلقى أي اقتراحات أو شكاوي أو رؤى للطلاب والاستماع لها والعمل على حلها.

وأكد على وكلاء الكليات لقطاع الدراسات العليا والبحوث، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوى فيروس كورونا.

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الانتاج العلمى والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الانتاج العلمى والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الانتاج العلمى والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الانتاج العلمى والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)