أخبار عاجلة

لقطات جوية ترصد نهر الحمم البركانية يزحف غامرا كل شيء أمامه -
الأمن يحدد هوية المتهمين بإطلاق النيران على تاجر بلاستيك في بولاق الدكرور -
رئيس جامعة حلوان: نعمل على إعداد خريج يتمتع بالمهارات والمعلومات تجعله قادرًا على المنافسة -
حملة تموينية على المحلات العامة بالقصير للتأكيد على توافر السلع الغذائية -
برلماني سيناء ستتحول لمنطقة خضراء بعد تجهيز 500 ألف فدان للزراعة -
تطهير وتعقيم المستشفى القديم والمقاصد السياحية بالقصير -
رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء -
رسالة شكر من «صحة النواب» إلى وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة -
مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أورلاندو بايريتس -
مخرج الفيلم الألباني «أسدان في الطريق إلى البندقية» يكشف تفاصيل العمل وأسباب تأخر العرض بمهرجان الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات

Print
خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات
بعد المواجهات مع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في محافظات عدة

خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات

أسفرت المواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة المدعومة بمقاتلات التحالف العربي في اليمن مع جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في عدد من المحافظات اليمنية عن مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، فيما جُرح آخرون.

وقالت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، إن أكثر من 50 مسلحاً حوثياً قُتلوا وأُصيب آخرون، في جبهة العبدية جنوبي المحافظة والمشجح والكسارة غربها (المحافظة)، مشيرة إلى أن المدفعية الحكومية تمكنت من تدمير 8 آليات حوثية.

ونفّذت القوات الحكومية كميناً محكماً لمجاميع حوثية في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل وجرح عديدٍ من الحوثيين، فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار.

وفي محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، أعلنت القوات الحكومية، أنها أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في جبهتَي بيحان والعين، كما تمكنت من تدمير 7 آليات حوثية، قبل انسحابها من مواقعها لتجميع وتركيز قواتها، بالتزامن من وصول تعزيزات كبيرة لمساندتها، وسط حالة استنفار كبيرة بين القبائل لمنع توغل المليشيات.

في السياق، تضاعفت خسائر ميليشيات الحوثي في الأرواح والعتاد في محافظات: مأرب والبيضاء وصعدة، من جرّاء شن مقاتلات التحالف غارات جوية على آليات وتجمعات ومواقع حوثية، وفق سكاي نيوز عربية.

أما في الحديدة، شمال غربي اليمن، فأعلنت القوات المشتركة إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة لميليشيات الحوثي غربي مديرية حيس جنوبي المحافظة.

وجنوباً، في حدود محافظتي الضالع ولحج الشمالية والشمالية الغربية، دارت مواجهات تخللتها رشقات مدفعية للقوات الجنوبية والمقاومة على تجمعات حوثية، وسقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات، بالتوازي مع التصدّي لهجوم حوثي في مديرية مقْبنة بتعز، جنوب غربي اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اختتام أعمال التمرين التعبوي "استجابة 5" لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت في جدة

اختتام أعمال التمرين التعبوي "استجابة 5" لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت في جدة

"مكافحة التستر التجاري": الفترة التصحيحية فرصة للمخالفين

"مكافحة التستر التجاري": الفترة التصحيحية فرصة للمخالفين

أزمة الغواصات.. "ماكرون" للأوروبيين: تخلوا عن سذاجتكم.. أمريكا لها خيارات مستقلة

أزمة الغواصات.. "ماكرون" للأوروبيين: تخلوا عن سذاجتكم.. أمريكا لها خيارات مستقلة

لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي

لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي